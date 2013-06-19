اتهامات لمرسي بالتستر على جرائم طنطاوي وعنان

القاهرة – عمروعلي

طالب ثوار في مصر بمحاكمة الرئيس محمد مرسي ومحاسبته لتستره على جرائم المجلس العسكرى السابق وتكريمه لأعضائه السابقين في مقدمتهم المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، وتعيينهم مستشارين له، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في جرائم ضد الثوار خلال المرحلة الانتقالية.

وأعلن الثوار في مصر وأسر شهداء أحداث مجلس الوزراء العام الماضي، وفي مقدمتهم والد الشهيد رامي الشرقاوي، وزوجة الشهيد الشيخ عماد عفت ووالد الشهيد علاء عبد الهادي ووالد الشهيد أحمد منصور، عن مقاضاة الرئيس محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية أمام مجلس الدولة، وذلك بسبب قراره السلبي بالامتناع عن المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوي بصفته الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان بصفته عضو المجلس واللواء حمدي بدين رئيس جهاز الشرطة العسكرية السابق.

واعتبر المدعون بالحق المدني فى أحداث مجلس الوزراء أن هؤلاء مسؤولون عن الأحداث التي وقعت أثناء تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، والتي أسفرت عن الانتهاكات المتراكمة ضد المواطنين من سلب الحريات وقتل الشباب المصري.

وتظاهر العشرات من النشطاء وأسر شهداء أحداث مجلس الوزراء أمام مجلس الدولة مرددين هتافات ضد الرئيس مرسي وجماعة الاخوان ورافعين لافتات تطالب بمحاسبة مرسي وطنطاوي وعنان وبدين.