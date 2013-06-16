غوغل تستخدم بالونات للدخول على الإنترنت

أطلقت غوغل شبكة صغيرة من البالونات فوق نصف الكرة الجنوبي للأرض في تجربة تأمل أن تؤدي إلى الدخول على الإنترنت في المناطق النائية بالعالم.

وقالت الشركة إن هذا البرنامج التجريبي الذي أطلق عليه اسم "بروجكت لون" انطلق هذا الشهر من نيوزيلندا باستخدام بالونات تعمل بالطاقة الشمسية وتحلق على ارتفاعات تفوق الارتفاع الذي تصل إليه الطائرات فوق الأرض مرتين.

وتابعت الشركة أن "بروجكت لون" شأنه شأن محرك البحث الشهير لغوغل يستخدم لوغاريتمات لتحديد الأماكن التي تحتاج البالونات التوجه اليها ثم يحركها صوب الرياح التي تهب في الاتجاه المرغوب.

ومن خلال الحركة مع الرياح تكون البالونات شبكة من نقاط محمولة جوا لبث إشارات الإنترنت يمكن أن تتيح الدخول على الإنترنت فوق منطقة كبيرة بسرعة قريبة من الجيل الثالث باستخدام نطاق الترددات اللاسلكية.

وللاتصال بشبكة البالونات يجري تركيب هوائي للإنترنت فوق المباني الموجودة على الأرض.

وذكرت غوغل أن 30 بالوناً أطلقت في نيوزيلندا هذا الشهر ستبث الإنترنت لمجموعة صغيرة من المستخدمين في إطار محاولة لتحسين هذه التكنولوجيا وتشكيل المرحلة التالية من بروجكت لون.

ولم تذكر جوجل تكلفة هذا المشروع أو التكلفة المحتملة لشبكة البالونات العالمية.