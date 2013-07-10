سمية الخشاب تطل بعملين في رمضان

القاهرة ـ (خاص) من أحمد السماحيب

النجمة سمية الخشاب تشارك في مسلسل "ميراث الريح"، تأليف مصطفى محرم، وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميده وعفاف شعيب ومجموعة كبيرة من النجوم، والذي سيعرض على أكثر من قناة فضائية مصرية وعربية، خلال شهر رمضان.

وتجسد الخشاب من خلاله شخصية فتاة إسمها رحمة من حي السيدة زينب تتزوج من رجل أعمال بعد انتهائها من دراستها وتسافر معه إلى دول الخليج لمدة 8 سنوات، وبعد سنوات تعود لتقف بجوارصديق والداها القديم محمود حميدة الذى يعاني من جحود أولاده.

كما تطل الخشاب أيضاُ ولأول مرة من خلال برنامج "سمية والستات" على قناة "القاهرة والناس"، وتزور في هذا البرنامج العديد من الدول العربية والأجنبية، لتشهد فيها العديد من المغامرات.