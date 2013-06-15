مرسي يواجه تظاهرات 30 يونيو بـ 18 محافظاً جديداً

القاهرة - عمرو علي

كشفت مصادر قريبة لمؤسسة الرئاسة المصرية لـ "إرم" عن أبرز الأسماء المرشحة في حركة المحافظين، والذين سيتم الإعلان عنهم خلال ساعات قليلة قادمة، وذلك قبل أيام من تظاهرات 30 يونيو القادم والتي تطالب فيها الأحزاب المدنية المصرية والقوي الثورية وعدد كبير من طوائف الشعب المصري برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتأتي هذه التغييرات كرغبة من الرئيس مرسي وجماعة الإخوان للسيطرة على المحافظات، والتي من المتوقع أن تشهد موجة احتجاجات كبيرة.

وتشمل التغييرات بحسب تأكيدات المصدر 18 محافظة مع ترك بقية المحافظات التي يتولاها محافظين من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة الإخوان دون تغيير.

وقد جاءت الترشيحات بحسب المصدر الذي صرح لـ "إرم" على النحو التالي: ترشيح الدكتور أحمد محمد البيلي القيادي بحزب الحرية والعدالة محافظا للمنوفية، والدكتور خالد احمد مصطفى من حزب الحرية والعدالة محافظا للغربية، والدكتور صبحى عطية يونس القيادي بحزب الحرية والعدالة مرشح محافظا للدقهلية، و المهندس أسامة محمد سليمان من حزب الحرية والعدالة محافظا للبحيرة، واللواء طارق فتح خضر المنتمي لحزب غد الثورة محافظا لدمياط، والدكتور حسام أبو بكر الصديق محافظا للقليوبية، واللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد الحالى محافظا للبحر الاحمر، واللواء سماح محمد احمد قنديل من القوات المسلحة محافظا لبورسعيد، واللواء حسن يونس محافظا للإسماعيلية، واللواء إسماعيل حسن عطية الله محافظا لأسوان، والمهندس عادل اسعد الخياط من حزب البناء والتنمية محافظا للأقصر، واللواء محمود محمد أحمد خليفة من القوات المسلحة محافظا للوادى الجديد، والدكتور صلاح محمد احمد عبد المجيد محافظا لقنا، والدكتور عادل عبد المنعم الخولى من حزب الحرية والعدالة محافظا لبنى سويف، والمهندس جابر عبد السلام من حزب الحرية والعدالة محافظا للفيوم، والمستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف الحالي محافظا للإسكندرية، واللواء بدر طنطاوى بدر من القوات المسلحة محافظا لمرسى مطروح.