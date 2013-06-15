جوجل تطلق مناطيد لتوفير الإنترنت في نيوزيلندا

تحمل المناطيد التي صممتها جوجل هوائيات وأجهزة كمبيوتر وبطاريات ومعدات ملاحية، وتستمد الطاقة من ألواح شمسية تتدلى منها، وقد قامت "جوجل" بعملية إطلاق تجريبية الأسبوع الماضي، وفقاً لرويترز.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المناطيد التي يصل قطرها إلى 15 متراً عند نفخها، تستطيع التحليق على ارتفاع يعادل مثلي ارتفاع الطائرات التجارية ويمكنها ارسال خدمة الإنترنت إلى الأرض بنفس سرعة أغلب شبكات الجيل الثالث.

وقال المهندس ريتشارد ديفول من جوجل: ربما يبدو الانترنت الذي يعمل بالمناطيد فكرة مجنونة، وهو كذلك نوعاً ما، لكن إذا أردت القيام بقفزة كبرى فعليك تجريب شيء مجنون."

ويمكن لكل منطاد توفير تغطية الإنترنت لمساحة تزيد على 1200 كيلومتر مربع مستخدماً هوائياً متصلاً بمحطات ارضية.

ولأن المناطيد لا يمكنها البقاء في مكان واحد، فإن جوجل تستهدف بناء شبكة من المناطيد تطير في طبقات الجو العليا حول العالم، ويتتبعها جهاز تحديد المواقع الكوني لمعرفة موقع كل منطاد في أي وقت.