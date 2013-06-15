ميسي يتجاوز أهداف مارادونا الدولية مع الأرجنتين

غواتيمالا سيتي - سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليساعد الأرجنتين التي لعبت بتشكيلة من الصف الثاني على الفوز بسهولة برباعية دون رد على غواتيمالا في مباراة ودية الجمعة ليحطم رقم الأسطورة دييغو مارادونا في عدد الاهداف الدولية مع الأرجنتين.

ولعب ميسي بديلا في مباراتين بتصفيات كأس العالم أمام كولومبيا والاكوادور مؤخرا لكنه شارك أساسيا في مباراة غواتيمالا ليمنح الأرجنتين التقدم بعد 15 دقيقة بتسديدة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

ولعب ميسي - الذي كانت هذه المرة الثالثة التي يسجل فيها ثلاثة أهداف في مباراة واحدة مع الأرجنتين - تمريرة متقنة استقبلها زميله اوغوستو فرنانديز برأسه ليضاعف الغلة في الدقيقة 35 قبل أن يعود نجم برشلونة ويسجل بنفسه ركلة جزاء بعدها بأربع دقائق.

وأكمل ميسي ثلاثيته بعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني حينما لعب ايزيكيل لافيتسي تمريرة منخفضة من ناحية اليمين ليودعها ميسي الشباك من 12 مترا بعدما أفلت تماما من رقيبه.

ودفع المدرب اليخاندرو سابيلا بتشكيلة تجريبية خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ماتيو فلوريس في غواتيمالا سيتي.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف مرتين في السابق أمام سويسرا والبرازيل العام الماضي واستبدله المدرب في الدقيقة 67 الجمعة بعدما رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 35. وتقول وسائل إعلام أرجنتينية أن هذا الرقم يزيد بهدف عن إجمالي أهداف مارادونا الدولية ليتساوى ميسي مع هرنان كريسبو في المركز الثاني لأكبر هدافي منتخب الأرجنتين.

ويتصدر غابرييل باتيستوتا القائمة برصيد 56 هدفا.

ونقلت وسائل إعلام أرجنتينية عن ميسي قوله ردا على سؤال بشان تخطي رقم مارادونا "نهتم باشياء أكبر من ذلك. أردنا تقديم مباراة جيدة في هذا اللقاء الودي وسار الفريق في الطريق الصحيح".

وستخوض الأرجنتين مباراة ودية أخرى خارج أرضها أمام إيطاليا في 14 آب/اغسطس المقبل.