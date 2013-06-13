منتخب الشباب المصري يخسر أمام البرازيل ودياً

القاهرة- (خاص)

خسر منتخب الشباب المصري لكرة القدم بهدفدون رد أمام منتخب البرازيل، في المباراة الودية التي جرت بينهما الأربعاء الماضي في سويسرا، ضمن معسكر الإعداد لمنتخب مصر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للشباب التي ستقام فى تركيا خلال الفترة من21 حزيران يونيو حتى 13 تموز يوليو المقبل الحالي.

يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات إنجلترا، العراق، تشيلي.

و جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق، اللاعب أدميلسون في الدقيقة 54، من زمن المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

و أشرك ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب المصري، العناصر الأساسية في المباراة للوقوف على حالتهم الفنية، فلعب بتشكيلة تضم: مسعد عوض في حراسة المرمى، أمامه خماسي الدفاع، أسامة إبراهيم، أحمد سمير، ياسر إبراهيم، محمود حمد، محمود متولي، في الوسط محمود تريزيغيه، صالح جمعة، حسام غالي، في الهجوم محمود كهربا، أحمد حسن (كوكا)".

وهدد مهاجم المنتخب البرازيلي مرمى المنتخب المصري لأول مرة فى الدقيقة 13، عندما انفرد بمسعد عوض لكنه نجح فى التصدي للكرة، ورد الفراعنة بهجمة مرتدة فى الدقيقة 14 ووصلت الكرة لمحمود كهربا داخل منطقة جزاء، وراوغ مدافع البرازيل وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس (السليساو).

واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين في وسط الملعب بدون خطورة حقيقية على المرميين، حيث انكمش المنتخب المصؤي معتمدًا على انطلاقات محمود كهربا من الجبهة اليسرى، في شن هجمات مرتدة على شباب البرازيل، وتصدى عوض لإنفراد جديد فى الدقيقة 40 واستمر اعتماد الفراعنة على المرتدات، التي لم تسفر عن أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

و تمكن إدميلسون من التسجيل في الشوط الثاني، بعد مرور 10 دقائق فقط على بداية الشوط، ولم ينجح المنتخب المصري في تسجيل التعادل، حيث ظهر بدون خطورة هجومية، لتنتهي المباراة بخسارة الفراعنة بهدف نظيف.

ربيع ياسين: لقاء البرازيل كله إيجابيات

وأكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري أنه استفاد من مباراة البرازيل على الرغم من الخسارة.

وقال ربيع أن الإيجابيات كانت أكثر بكثير من السلبيات فى مواجهة البرازيل، واعترف المدير الفني بوجود سلبيات للفريق، كان من الممكن تفاديها قبل خوض مباريات بطولة العالم، والتي يطمح خلالها منتخب "الفراعنة" الصغار، في تحقيق نتائج إيجابية.

وكشف ربيع ياسين، في تصريحات من سويسرا أنه كان باستطاعة اللاعبين عدم الخسارة أمام البرازيل، لولا أن هناك بعض اللاعبين الذين اعتمدوا على الفردية، خلاف الطريقة التي يتبعها المنتخب، والتي تعتمد على الجماعية، وهو ما جعله غير راضي عن اللاعبين، كما قال: "عكس المواجهتين الأخيرتين بمعسكر أسبانيا أمام منتخبي رومانيا ومونتينيغرو، ورغم ذلك أكد على وجود تقدم ملحوظ فى المستوى والتكتيك بفضل التفاهم من جراء المعسكر الأسباني.

وأكد ياسين أنه سيعمل فى الوديتين الأخيرتين قبل المونديال على تثبيت التشكيل الأساسي للمونديال وإعادة بعض اللاعبين لمراكزهم الحقيقية فى الملعب مع عودة المصابين، وسيكون هناك استعداد خاص للمونديال.