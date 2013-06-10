الكويت تستعد لطرح إصدار جديد للعملة المحلية

الكويت ـ قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل الإثنين إن بلاده تستعد لطرح إصدار جديد لعملتها المحلية بجميع فئاتها لمواكبة التطورات الجديدة في مجال العملات.

وأوضح الهاشل في تصريحات صحافية أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته اليوم الإصدار الجديد المقترح من بنك الكويت المركزي بما في ذلك مواصفات فئات الأوراق النقدية وشكلها وتصميمها.

وذكر أن هدف البنك المركزي من طرح الإصدار الجديد هو "الاستفادة من التطورات بشأن تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية وليظل بذلك مواكبا لتوجهات البنوك المركزية العالمية التي تقوم بين فترة وأخرى بتطوير الأوراق النقدية المصدرة لديها."

والإصدار المعمول به حاليا هو الإصدار الخامس للعملة الكويتية وصدر في 1994.

ومن المقرر أن يشمل الإصدار الجديد المقترح نفس فئات أوراق النقد الحالية دون أي تعديل أو إضافة كما ستظل أوراق النقد الحالية مستخدمة بالتوازي مع الأوراق الجديدة إلى أن يتم سحبها من التداول.

وذكر الهاشل أن المشروع سيستغرق نحو سنة من الآن إلى أن يتم طرح الإصدار الجديد للتداول وسيقوم بنك الكويت المركزي خلال هذه السنة بحملة إعلامية واسعة للجمهور للتعريف بفئات النقد الجديدة ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.