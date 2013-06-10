الزلازل تُجبر إيران على إغلاق بوشهر النووية

إرم – (خاص)

قالت مصادر غربية أن إيران قامت بإغلاق منشأة بوشهر النووية الشهيرة مرتين خلال العام الحالي، بسبب أضرار تسببت بها الزلازل خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "وورد نيوز تريبيون" الأمريكية، فإن إيران عمدت على إغلاق المنشأة ذات طاقة نووية بقوة ألف ميغاوات، خلال شباط/فبراير وأيار/مايو الماضيين.

لكن إيران نفت أن يكون الإغلاق بسبب الزلازل، ولكنها أكدت أنها أعمال صيانة خاصة بالمنشأة فقط، وهو ما أكدته روسيا أيضاً.

وفي هذا الصدد، قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "صيانة المنشأة (بوشهر) هي مسؤولية إيران، ولكننا لا نعلم أسباب إغلاقها بشكل قاطع".

لكن مصادر أوروبية أكدت أن المنشأة تضررت على الأقل من أحد الزلازل التي ضربت الجمهورية الإسلامية في وقت سابق، والتي تم افتتاحها في 2012.

وكانت دول الخليج ممثلة في الإمارات العربية المتحدة والسعودية قد تقدمت بطلبات من إيران لطمأنتها على المنشأة النووية، بعد سلسلة الزلازل التي هزت البلاد.