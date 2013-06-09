إسرائيل تتهم إيران بشن هجمات إلكترونية عليها

تل أبيب ـ اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران وحلفاءها الفلسطينيين واللبنانيين اليوم الأحد بتنفيذ هجمات إلكترونية "متواصلة" على أنظمة الكمبيوتر الرئيسية في إسرائيل.

ولم يكشف نتنياهو عن تفاصيل بخصوص عدد الهجمات لكن قال إنها استهدفت "أنظمة وطنية حيوية". وأضاف أن الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمؤسسات المياه والكهرباء والبنوك مهددة أيضا.

وقال نتنياهو في مؤتمر عن الحرب الإلكترونية في تل أبيب "في الأشهر القليلة المنصرمة رصدنا زيادة كبيرة في نطاق الهجمات الإلكترونية التي تشنها إيران على إسرائيل. هذه الهجمات تنفذها إيران مباشرة أو من خلال وكيليها حماس وحزب الله."

وأضاف "رغم الهجمات المتواصلة علينا فأنتم لا تسمعون إلا عن القليل منها لأننا نحبط معظمها."

وأسس نتنياهو ادارة وطنية للأمن الإلكتروني في عام 2011 تتولى مسؤولية حماية أنظمة الكمبيوتر الإسرائيلية من التعطل.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولتان عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الشهور القليلة الماضية استهدفت البرنامج النووي الإيراني الذي تقولان إن الغرض منه تطوير أسلحة نووية. وتؤكد طهران سلمية أنشطتها النووية.

وقالت إسرائيل منذ شهرين إنها تصدت لحملة هجمات إلكترونية مؤيدة للفلسطينيين استهدفت مواقع حكومية على الإنترنت. وقال مسؤولون إسرائيليون إن تلك الهجمات تسببت في تعطيل العديد من المواقع لفترة وجيزة مما دفع إلى تحديث بروتوكولات الأمن.