إيطاليا تغرّم "ميتا" بسبب إعلانات القمار

أعلنت الهيئة الإيطالية للاتصالات، فرض غرامة بقيمة 5,8 مليون يورو (6,4 مليون دولار) على مجموعة "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) لانتهاكها قانوناً يمنع نشر إعلانات عن ألعاب المقامرة والحظ.

ويحظر القانون الإيطالي منذ العام 2018 "أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات ذات المكاسب وكذلك ألعاب الميسر، حتى لو كانت غير مباشرة"، في وسائل الإعلام وعبر اللوحات الإعلانية والمنصات الرقمية، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة، والتي تمثل أوروبا سوقاً رئيساً لها، غُرّمت مرات عديدة، تحديداً بسبب انتهاكها قانون حماية البيانات الأوروبية، وعدم معالجتها بيانات مرتبطة بالقصّر.

وسبق أن غرّمت الهيئة الإيطالية للاتصالات منصتي "يوتيوب" و"تويتش" للأسباب نفسها.