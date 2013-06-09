إنييستا يتهم مورينيو بالإساءة للكرة الإسبانية

مدريد - قال أندريس إنييستا لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم الاحد أن البرتغالي جوزيه مورينيو أضر بالكرة الاسبانية أكثر مما نفعها خلال فترة تدريبه لريال مدريد التي دامت ثلاث سنوات.

وأنهى مورينيو ارتباطه بريال مدريد قبل ثلاث سنوات من نهاية تعاقده عقب انقضاء موسم 2012-2013 دون أن يحرز ريال مدريد أي لقب ليعود المدرب البرتغالي لتدريب تشيلسي.

وشهدت فترة تدريبه للنادي الاسباني سلسلة من الأحداث المؤسفة كما أنه نفر قطاعا كبيرا من جماهير ريال بعد أن أبقى الحارس والقائد ايكر كاسياس - وهو زميل انييستا في المنتخب - على مقاعد البدلاء.

وقال انييستا في مقابلة مع نسخة الأحد من صحيفة الباييس عندما سئل عما إذا كان مورينيو قد أضر بالكرة الإسبانية "يجب أن تنظر إلى الحقائق".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "نعم..لقد أضر بالكرة الاسبانية وبشكل يفوق ما نفعها به".

واستطرد قائلا "لكني لا أود الحديث عن هذا الشخص مطلقا. دعونا نتوقف عن الحديث عنه عند هذا الحد".

وعمل مورينيو (50 عاما) مدربا مساعدا لبرشلونة في أواخر التسعينات من القرن الماضي كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وانتر ميلان الإيطالي.