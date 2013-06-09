المؤشر السعودي يهبط بعد 9 جلسات من الصعود

جمت - انخفض المؤشر 0.13 بالمئة إلى 7636 نقطة وسط عمليات جني أرباح قوية على عدد من الأسهم القيادية للإستفادة من المكاسب.

وتصدر تراجعات اليوم سهم ساب القيادي الذي هبط 1.5 بالمئة تلاه سهم سابك ذو الثقل الذي خسر 0.3 بالمئة.

كما انخفضت أسهم الراجحي والعربي الوطني وموبايلي وينساب ودار الأركان والاستثمار الصناعي والحكير والمراعي والمتقدمة ومعادن بنسب تراوحت بين 0.3 و 0.6 بالمئة.

من ناحية أخرى قفز سهم مكة للتعمير 1.6 بالمئة وصعد سهما جبل عمر وبنك الجزيرة 0.7 بالمئة.

وقالت الراجحي المالية في مذكرة للعملاء :"المؤشر العام يحلق بالقرب من مستوى مقاومته عند 7685 وقد يشهد بعض التماسك إذا عجز عن الصعود فوق هذا المستوى بشكل حاسم."

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم إطلاق نظام إفصاح الذي يتيح للشركات إعداد وعرض الإعلانات والقوائم المالية والمعلومات التفصيلية الاخرى على موقع (تداول).

ويهدف النظام إلى تسهيل عملية الإفصاح من خلال نظام تفاعلي مرن ومتعدد الاستخدامات عبر نماذج وجداول إلكترونية موحدة.