الكويتية تقترض 230 مليون دولار لشراء طائرات ايرباص

الكويت – قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية سامي النصف في مايو /آيار الماضي إن الشركة وقعت ”خطاب قبول“ مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة مع خيار شراء عشر طائرات اخرى إضافة إلى تأجير 17 طائرة متنوعة بدءا من الصيف الحالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن هذا القرض سيمثل 30 إلى 40 في المئة من قيمة صفقة شراء الطائرات.

وأضافت أن الشركة تبحث أفضل السبل لتأمين التدفقات المالية اللازمة لتمويل دفعات صفقة شراء الطائرات في تواريخ استحقاقاتها حتى نهاية العام 2021 والتي تقدر بنحو 680 مليون دينار إضافة الى قيمة القرض التكميلي.

وكان أحمد الكريباني الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية قال في مايو /ايار الماضي إن الشركة تسعى لتمويل جزء من الصفقة عبر التمويل من بنوك محلية وأخرى دولية مع الرغبة في تقليل مبلغ التمويل إلى أدنى حد ممكن.

وأكد الكريباني آنذاك أن الشركة ستدفع جزءاً من ثمن الطائرات التي ستشتريها قبل استلامها وتدفع إجمالي المبلغ المتبقي عند الإستلام رافضا الإفصاح عن أية تفاصيل بهذا الشأن نظرا لكون الاتفاقات الموقعة مع ايرباص لا تسمح بالكشف عن هذه المعلومات. لكنه قال:“ إن الأقساط المدفوعة قبل الاستلام ستتراوح بين 20 و30 في المئة من إجمالي ثمن الطائرة وقد تصل إلى 15 في المئة. ولم يخض في مزيد من التفاصيل“.