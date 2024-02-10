"وسائد المقاعد" تتسبب بفوضى في طائرة بريطانية

اضطرت طائرة بريطانية، من نوع إيرباص A320neo، إلى تأجيل الإقلاع مدة ساعة على الأقل؛ بسبب "وسائد المقاعد".

وفي واقعة غريبة، نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تم منع طائرة بريطانية من المغادرة؛ نظرا لأن وسائد مقاعدها كانت واسعة وسميكة، في حين أن الركاب يفضلون مقاعد أكثر ليونة واسفنجية، ما أحدث حالة فوضى غير مسبوقة أدت إلى تعطيل وصول المسافرين إلى وجهتهم في الوقت المحدد.

وقرر مسؤولو الطيران الإيطاليون إجراء فحص مفاجئ للطائرة، التي كان من المقرر أن تغادر في رحلة من ميلانو الإيطالية وتهبط في مطار هيثرو في العاصمة لندن، ما أسفر عن تأخر الرحلة، وأثار استياء الركاب.

ووُضعت وسائد المقاعد التي تسببت بالمشكلة في صفوف الخروج العلوية، وعادةً ما تكون الوسائد الموجودة على هذه المقاعد أقل تعزيزاً؛ لأن ذلك يضمن وجود مساحة أكبر للإخلاء المحتمل إذا احتاج الركاب إلى النزول من الطائرة في حالة الطوارئ.

وبعد تفتيش طائرة الخطوط الجوية البريطانية، اتضح أن الطائرة لم تكن تحتوي على الوسائد المعدلة المطلوبة.

وأظهر مقطع فيديو، نشره أحد الركاب المسافرين على متن الرحلة المعنية على حسابه في "تيك توك"، تذمرا وانزعاجا بين ركاب درجة الأعمال، الذين كانوا يرتدون البذلات ويبدون استياءهم من الوضع.

بدوره، علق أحد متابعي الفيديو على الحادثة، قائلا: إنّ "عمليات التفتيش العشوائية التي أجرتها هيئة الطيران في ميلانو كادت تؤدي إلى توقف الخطوط الجوية".

وطلب مضيفو الطيران من الركاب التحقق من الأرقام التسلسلية الموجودة على وسائدهم؛ حتى يتمكنوا من العثور على الأرقام الصحيحة ونقلها إلى صفوف الطوارئ.

من جانبها، أوضحت الخطوط الجوية البريطانية أنه حدث تأخير بسيط في الرحلة، معربةً عن اعتذارها لجميع العملاء.