الوطن السعودية: دور أمريكي فاعل في سورية

وقالت الصحيفة، ظهر الفارق بين الموقفين الروسي والأميركي منذ بدأت الأزمة السورية، فروسيا تصرح وتفعل وتسلح النظام السوري وتحميه بالفيتو وغير الفيتو، وتضع خططاً لإطالة أمد الأزمة لعل النظام يستطيع إنقاذ نفسه، فيما تكتفي الولايات المتحدة بالتصريحات.
وتضيف الصحيفة بأن ما يزيد الطين بلة حين تبنّت الموقف الروسي وصارت تلهث وراءه منادية بتطبيق اتفاق جنيف، ثم اتفقت مع روسيا على عقد مؤتمر جنيف 2، الذي لغاية اليوم لا يتجاوز كونه مهلة جديدة للرئيس السوري بشار الأسد ليمارس مزيدا من التدمير على احتمال ذهاب وفده إلى المؤتمر متسلحا بانتصارات وهمية باستخدام أقوى الأسلحة المدمرة لاستعادة السيطرة على مساحات صغيرة مثل القصير بمساعدة ميليشيات حزب الله أو المعبر الحدودي في الجولان بتواطؤ إسرائيلي.