الوطن السعودية: دور أمريكي فاعل في سورية

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دعت صحيفة الوطن السعودية في افتتاحيتها الولايات المتحدة والقوى الكبرى على أن تكون أكثر إيجابية في التعامل مع الأزمة السورية، وبدور فاعل يحد من الهيمنة الروسية، ويساعد على إنقاذ الشعب السوري من حرب ستأكل الأخضر واليابس إن لم تتوقف اليوم قبل الغد.