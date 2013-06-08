فياريال يعود إلى الدرجة الأولى باسبانيا

وسجل جوناثان بيريرا هدف المباراة الوحيد لنادي فياريال مستفيداً من تمريرة من كاني في الدقيقة 56، ليرفع فياريال رصيده إلى 77 نقطة من 42 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ايلتشي.

وقال برونو سوريانو لاعب خط وسط فياريال في مقابلة مع تلفزيون كانال بلوس الاسباني "هذا انتصار رائع"، وذلك وفقاً لرويترز.

وستشارك أندية الميريا وجيرونا ولاس بالماس وبونفرادينا التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس على الترتيب في دورة على بطاقة الترقي الثالثة والأخيرة للدرجة الأولى.

وكان فياريال هبط للدرجة الثانية في موسم 2011-2012 بعد 12 عاما في الدرجة الأولى شهدت احتلاله المركز الثالث في موسم 2004-2005 وتأهله لدوري أبطال اوروبا لأول مرة وخروجه من الدور قبل النهائي في الموسم التالي على يد ارسنال الانجليزي.