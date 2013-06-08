قوائم الأندية سبب هجوم الأهلي على اتحاد الكرة

القاهرة- (خاص)

اتفق النادى الأهلى على تصعيد قضية قائمة اللاعبين ،ضد إتحاد كرة القدم ،بعدما أعلن الأخير السماح للأندية بقيد 25 لاعبا فى قائمة كل فريق، وهو مايحد من طموح فريق الأهلى فى المنافسة عللى البطولات.

وقرر النادي الأهلي اللجوء إلى رابطة أندية المحترفين للضغط، على الاتحاد المصري لكرة القدم للتراجع عن هذه الخطوة من وجهة نظرهم، لأن ورائها أهداف أخرى تسعي لعقاب القلعة الحمراء بعد سلسلة مواقفه الأخيرة ضد اتحاد الكرة، سواء فيما يتعلق بحقوق الرعاية في المؤتمرات الصحفية أو انسحابه من بطولة كأس مصر.

وهذا القرار سيجبره على الاستغناء عن لاعبيه الفائضين عن حاجته رغم أنفه سواء من قطاع الناشئين أو الصفقات التي لا يستغلها.

محمد يوسف المدير الفني للأهلي قال: "القائمة الجديدة تدفع الأهلى للتعثر في البطولات التي يشارك فيها سواء أفريقيا أو محلياً، فالفريق في حاجة إلى توافر عدد لا بأس به من اللاعبين أصحاب الإمكانات الفنية والبدنية، حتي يواصل مسيرته القارية والمحلية بنجاح، خاصة أنه علي ضوء المتغيرات الجديدة سيضطر إلى تسريح عدد مبالغ فيه من اللاعبين الأكفاء لأنه لن يستفيد بهم من أي ناحية.

وأكد يوسف على أن الأهلي في حاجة لقيد ما يصل إلى 40 لاعبا في الموسم لانه يقوم بتصعيد ثمانية لاعبين من قطاع الناشئين، بالإضافة إلى 4 صفقات جديدة بخلاف 25 لاعبا الآخرين المتواجدين في الأساس في القائمة وأن هذا العدد يجعله قادراً على خوض العدد المتتالي من البطولات المحلية والافريقية، والتي يحتاج خلالها إلى الكثير من البدلاء حتي يتمكن من الوفاء بالتزاماته وينافس بقوة علي البطولات.