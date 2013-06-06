المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

قال ماريو دراجي رئيس البنك الأوروبي في مؤتمر صحفي إن سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك "يجب أن تواصل مساندة آفاق انتعاش اقتصادي في وقت لاحق من العام وستستمر" طالما دعت الحاجة.

وأضاف دراجي أن البنك لا يزال يتطلع إلى وسائل لتعزيز الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط السوق لأوراق مالية مدعومة بالأصول لكن أي إجراء "لن يكون في الأجل القصير".

وخفض البنك قليلا توقعاته الاقتصادية لمنطقة اليورو هذا العام وتوقع تراجع الناتج 0.6 في المئة في 2013 وارتفاعه 1.1 في المئة العام المقبل.

وتوقع البنك أن يبلغ التضخم 1.4 بالمئة هذا العام و1.3 بالمئة 2014 وهو ما يقل عن المستوى المستهدف للبنك عند أقل من 2.0 بالمئة.

وذكر دراجي أن مجلس البنك بحث خلال الاجتماع امكانية خفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من صفر.

وأردف أن البنك مستعد من الناحية الفنية لهذه الخطوة لكنه "سيؤجل اللجوء" إلى مثل هذه الخيارات غير التقليدية في الوقت الحالي.

وبعد أن خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في مايو أيار قرر الإبقاء عليه هذه المرة. وترك البنك أيضاً سعر الفائدة على الودائع عند الصفر وفائدة الاقتراض الطارئ عند واحد بالمئة.