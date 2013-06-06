شارابوفا و ازارينكا تستعدان لصراع الصرخات

باريس- ستصم الصرخات العالية الآذان حين تقف ماريا شارابوفا المدافعة عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وجها لوجه أمام فيكتوريا ازارينكا حاملة لقب بطولة استراليا المفتوحة في الدور قبل النهائي بباريس الخميس.

وبينما يرجح أن تساعد المواجهة بين أكثر لاعبات التنس صراخاً في زيادة مبيعات سدادات الآذان في المنطقة المحيطة بملاعب رولان غاروس خلال الساعات القليلة المقبلة فإن المباراة الثالثة عشرة بين الفتاتين ستكون محط اهتمام لأسباب أخرى غير مستويات الصوت العالية.

وفي المرة الأخيرة التي التقت فيها اللاعبتان في شتوتغارت قبل ما يزيد بقليل على عام واحد اصطدمت الاثنتان ببعضهما البعض عند الكتف أثناء تغيير المراكز ولم تحاول أي منهما الاعتذار.

وازداد الأمر سوءا في نهاية المباراة حين انتقدت شارابوفا عادة ازارينكا في طلب المساعدة الطبية حين تواجه معاناة في النتيحة وهو تصرف ارتد في وجه ازارينكا في بطولة استراليا المفتوحة هذا العام.

وفي يناير كانون الثاني الماضي اتهمت ازارينكا بالافتقاد للروح الرياضية حين حصلت وقت للعلاج بعد فشلها في خمس فرص لحسم مباراة الدور قبل النهائي أمام سلون ستيفنز.

ولو حاولت لاعبة روسيا البيضاء تكرار ذلك فلا يرجح أن تكون شارابوفا متسامحة معها مثلما كانت الأميركية ستيفنز ابنة العشرين.

وقالت الروسية شارابوفا التي خسرت سبع مرات في اثنتي عشرة مواجهة مع ازارينكا وهي تتطلع لمباراة قبل النهائي "لعبنا ضد بعضنا مرات عديدة ولا توجد في الواقع أسرار فيما يتعلق بطرق اللعب وما تجيده كل منا."

ولم يختلف رأي ازارينكا التي تطبق نفس طريقة اللعب من الخط الخلفي التي تطبقها شارابوفا وقالت "نحن متشابهتان في اللعب لكن بيننا بعض الاختلاف. ستكون مباراة صعبة بالتأكيد."

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى لفردي السيدات الخميس ستخوض الإيطالية سارة إيراني وصيفة بطلة 2012 مباراة صعبة ضد الأميركية سيرينا وليامز أفضل لاعبات العالم حاليا.

وحققت سيرينا التي تملك 15 لقبا في البطولات الأربع الكبرى بينهما لقب واحد في بطولة فرنسا 29 انتصارا متتاليا.

لكن بعد معاناة سيرينا في دور الثمانية حيث تغلبت بمجموعتين لواحدة على الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا تدرك إيراني المحبة للأرضية الرملية أنها لن تجد أي أرضية أفضل من هذه لتحقيق أول فوز لها على سيرينا.

وقالت إيراني "اللعب ضد سيرينا بالتأكيد أمر صعب لأنها قوية جدا. إنها رياضية قوية جدا من الناحية البدنية وليس من السهل اللعب ضدها.. لأنها تملك الكثير من القوة."

وأضافت سيرينا "من الضروري احترام مدى ثبات مستواها. كانت بيننا مباراة صعبة جدا في مدريد (مؤخرا). إنها لاعبة جادة جدا."