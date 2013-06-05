بعثة منتخب الفراعنة تغادر إلى زيمبابوي

إرم–(خاص)

تغادر بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم القاهرة إلى زيمبابوي عبر جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 9 يونيوالحالي في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويغادر بعدها إلى موزمبيق لمواجهة منتخبها يوم 16 يونيو فى الجولة الخامسة، ويحمل المنتخب المصري معه فى هذه الرحلة إلى"هراري ومابوتو" آمال وطموحات الجماهير المصرية للفوز بنقاط المباراتين الست حتى يحسم التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

واستبعد الأمريكى "بوب برادلي" المدير الفني للمنتخب المصري خمسة لاعبين منصفوف المنتخب، هم "طارق حامد،و وليد سليمان، وأيمن حفني، وحازم إمام، وعلي غزال".

أما اللاعبون المختارون ضمن البعثة المسافرة برئاسة "حسن فريد" نائب رئيس اتحاد كرة القدم فهم "حراس المرمى الثلاثة، عبد الواحد السيد، وأحمد الشناوي، وشريف إكرامي، وأحمد فتحي، وأحمد المحمدي،وأحمد شديد، ووائل جمعة، وأحمد حجازي، ومحمود فتح الله، وإبراهيم صلاح، ومحمدالنني، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ومحمد صلاح، وأحمد حمودي، وأحمد تمساح، وأحمدعيد عبد الملك، ومحمد إبراهيم، وأحمد حسن مكي، وأحمد جعفر، وعبد الله السعيد،ومحمد أبوتريكة، وصبري رحيل، وسعد الدين سمير، وعمر جابر.

وانتابت مسؤولي اتحاد كرة القدم حالة من القلق على خلفية أداء المنتخب فى مباراته مع بتسوانا المنتهية بالتعادل الإيجابي 1/1، والتي أقيمت أمس الثلاثاء في التجربة الأخيرة قبل المباريات الرسمية، وتعارضت هذه الحالة مع تصريحات "برادلي" المدير الفني لمنتخب مصر الذي أكد على رضاه عن المستوى الذي ظهرعليه الفراعنة فى المباراة الودية مع بتسوانا، نظراً لابتعاد معظم اللاعبين عن مستواهم المعهود، بحسب برادلي، وأنه سيعمل على معالجة السلبيات التي ظهرت على اللاعبين فى اللقاء قبل مواجهة "زيمبابوي وموزمبيق" لتفادى الأخطاء التي وقعوا فيها، وتشجيع اللاعبين للعودة لمستواهم المعروف عنهم لإفادة منتخب مصر.