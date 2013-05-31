إيناس عبدالدايم: وزير الثقافة ليس أهلاً لهذا المنصب

إرم ـ (خاص) أحمد السماحي

فى أول رد فعل لها أكدت الفنانة "إيناس عبدالدايم" رئيسة دار الأوبرا المصرية لـ "إرم" إنها لم تتفاجأ بالقرار العشوائي الذى أصدره وزير الثقافة بإنهاء انتدابها من معهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، وانتداب وكيل الأوبرا "رضا الوكيل" لتسيير الأعمال بدلاً منها، وأثار هذا القرار هجوماً شديداً من المثقفين والفنانين العاملين فى الأوبرا على الوزير.

وأضافت رئيسة دار الأوبرا أنها أصلا فوجئت بقرار تعيينه" فهو ليس أهلا لهذا المنصب الهام، الذى يؤثر فى الثقافة والفنون فى مصر، وشرف لي أن أقال فى عصر هذا الوزير، الذى لا يدرك قيمة الفن والثقافة، ويبدو إنه كان يريد أن يكون وزيرا على " شوية" مؤسسات لا تحرك ساكنا وتتبع مبدأ السمع والطاعة، لكنه وقع فى حظيرة المثقفين، وخلال الفترة المقبلة سيعرف من هم المثقفون".