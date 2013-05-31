تعيين الجابر مدربا للهلال لمدة ثلاث سنوات

إرم- ذكرت تقارير محلية أن نادي الهلال الذي يلعب في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم تعاقد مع قائده السابق سامي الجابر لتدريب الفريق لثلاث سنوات.

وقالت وسائل إعلام سعودية الجمعة أن الهلال توصل إلى اتفاق مع الجابر لتدريب الفريق مقابل 11 مليون ريال أي ما يعادل قرابة الثلاثة ملايين دولار.

وسيتولى الجابر بذلك المسؤولية خلفا للكرواتي "زلاتكو داليتش" الذي قاد الهلال بشكل مؤقت بعد إقالة الفرنسي "انطوان كومبواريه" في كانون الثاني الماضي لكن مستوى الفريق لم يتطور كثيراً تحت قيادته.

واكتفى الهلال باحتلال المركز الثاني في الدوري وخرج من كأس الملك للأندية الأبطال، وكذلك دوري أبطال اسيا لكنه أحرز لقب كأس ولي العهد للمرة السادسة على التوالي.

وشارك الجابر مع السعودية في نهائيات كأس العالم اربع مرات وخاض 161 مباراة دولية في الفترة بين 1992 و2006 وفقاً لإحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أكثر لاعبي بلاده مشاركة في المباريات بعد الحارس المعتزل محمد الدعيع.

وحصل الجابر البالغ من العمر 40 عاماً، والذي لعب لفترة في صفوف ولفرهامبتون واندرارز، على شهادة في التدريب من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ورخصة التدريب المعتمدة من الفيفا.