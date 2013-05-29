دعوة للتحرش بعاملات المتاجر السعوديات

دعوة للتحرش بعاملات المتاجر السعودي...

دعوة للتحرش بعاملات المتاجر السعوديات

صحيفة فايننشال تايمز تسلط الضوء على الجدل في السعودية، بعد دعوة للتحرش بالعاملات في المتاجر، وقالت "إن الكاتب السعودي عبد الله محمد الداوود دعا متابعيه على موقع تويتر إلى التحرش بالنساء العاملات في المحال التجارية".

إرم - خاص

أثار عبد الله محمد الداوود جدلاً حاداً على تويتر بعد أن دعا عبر هاشتاغ بموقع تويتر إلى "التحرش بالعاملات المسؤولات عن تحصيل النقود من المشترين في المتاجر بهدف إثناء السعوديات عن العمل، وإجبارهن على البقاء في المنازل".

ولاقت دعوة الداوود تأييداً وتشجيعاً من المحافظين مثل رجل الدين خالد إبراهيم السقعبي الذي قال إن "مساعي الحكومة لوضع قانون ضد التحرش في أماكن العمل يدعو إلى فجور بالتراضي".

وقال أحد النشطاء السعوديين: "إن هذه الحملة توضح مدى جهل وتخّلف وتشدد وسوء فهم بعض السعوديين للإسلام بدعوتهم للتحرش بالكاشيرات ليتوقفن عن العمل، هل انتهت كل مشاكلك لتوقفنا مراراً لنمنع باب الرزق والحياة على الكاشيرات المضطرات لهذا العمل الشريف".

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