دعوة للتحرش بعاملات المتاجر السعوديات

إرم - خاص

أثار عبد الله محمد الداوود جدلاً حاداً على تويتر بعد أن دعا عبر هاشتاغ بموقع تويتر إلى "التحرش بالعاملات المسؤولات عن تحصيل النقود من المشترين في المتاجر بهدف إثناء السعوديات عن العمل، وإجبارهن على البقاء في المنازل".

ولاقت دعوة الداوود تأييداً وتشجيعاً من المحافظين مثل رجل الدين خالد إبراهيم السقعبي الذي قال إن "مساعي الحكومة لوضع قانون ضد التحرش في أماكن العمل يدعو إلى فجور بالتراضي".

وقال أحد النشطاء السعوديين: "إن هذه الحملة توضح مدى جهل وتخّلف وتشدد وسوء فهم بعض السعوديين للإسلام بدعوتهم للتحرش بالكاشيرات ليتوقفن عن العمل، هل انتهت كل مشاكلك لتوقفنا مراراً لنمنع باب الرزق والحياة على الكاشيرات المضطرات لهذا العمل الشريف".