سوزوكي: مخيم الزعتري يحتاج لكافة المساعدات

القصة- زار تشونيتشي سوزوكي البرلماني الياباني البارز ونائب وزير الشؤون الخارجية مخيم الزعتري للاجئين السوريين في شمال الأردن.

ويضم المخيم الواقع في مدينة المفرق حاليا ما يزيد على مئة ألف لاجيء والعدد في ازدياد كل يوم.

وقال سوزوكي "الحكومة اليابانية على علم بخطورة وضع اللاجئين السوريين. وبزيارة مخيم الزعتري اليوم شعرت ان الحاجة للمساعدات تتزايد وان أنواع المساعدات المطلوبة تختلف."

وأضاف "قدمنا مساعدات بلغت قيمتها 80 مليون دولار حتى الآن من خلال منظمات أهلية يابانية ومع منظمات دولية. وتم تخصيص 30 مليون دولار من هذا المبلغ لمساعدة اللاجئين في الأردن. وبزيارة المخيم تأكدت من الحاجة إلى أنواع مختلفة من المساعدات وسنقوم بجدية بتقييم حجم ما سنقدمه من مساعدات في المستقبل."

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 2000 سوري في المتوسط يعبرون الحدود إلى الأردن يومياً.

وقال سوزوكي "نكن تقديرا واحتراما كبيرين لحكومة الاردن التي تدعم وتستضيف هؤلاء اللاجئين السوريين على الرغم من الضغوط المالية. وإلى جانب تقديم المساعدات للاجئين سنساعد كذلك بجدية الحكومة الاردنية."

وينتهج الاردن سياسة الحدود المفتوحة أمام اللاجئين ويستضيف حاليا نحو 400 ألف لاجيء.