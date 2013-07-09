القائمة المرشحة لأفضل لاعب في أوروبا

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اليويفا يعلن قائمة مختصرة من 10 لاعبين للتنافس على الأفضل لموسم 2012-2013، وأربعة من بايرن ميونيخ يتواجدون.