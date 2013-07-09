القائمة المرشحة لأفضل لاعب في أوروبا

ميونيخ - تضم القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة افضل لاعب كرة قدم في أوروبا في موسم 2012-2013 أربعة من لاعبي بايرن ميونيخ بطل المانيا وأوروبا، واللاعبون الأربعة هم توماس مولر وفرانك ريبري وارين روبن وباستيان شفاينشتايغر.
وتضم القائمة أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بطل إسبانيا والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بينما كان الويلزي غاريث بيل لاعب توتنهام هوتسبير اللندني البريطاني الوحيد في القائمة.
إلا أن الدوري الإنكليزي الممتاز كان ممثلا في القائمة من خلال الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد البطل، وشملت القائمة ايضا البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بوروسيا دورتموند والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وسيتم في وقت لاحق ومن خلال تصويت تقليص العدد الحالي وهو عشرة لاعبين إلى ثلاثة على أن يتم الإعلان عن الفائز في 28 آب/اغسطس خلال سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موناكو.