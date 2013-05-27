الشباب والأهلي في نهائي كأس رئيس الإمارات

دبي - يتطلع الشباب والأهلي قطبا مدينة دبي إلى إحراز لقب كأس رئيس الامارات لكرة القدم عندما يلتقيان في المباراة النهائية للمسابقة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي الثلاثاء.

وتأتي البطولة كختام للموسم الكروي وتعتبر آخر فرصة للفريقين للخروج بلقب هذا العام بعد أن فقدا فرصة المنافسة في كل البطولات إذ فاز العين بلقبي الدوري وكأس السوبر وأحرز عجمان لقب كأس المحترفين.

ويعتبر الفريقان من الأندية العريقة في الإمارات ومن أبرز المنافسين على الألقاب المحلية خاصة الأهلي الذي أنهى الموسم باحتلاله المركز الثاني في ترتيب الدوري وسبق أن فاز على العين البطل 6-3 ذهابا.

وفي الإياب لم يتمكن العين من هزيمة الأهلي وتعادلا بدون أهداف لكن قرارا إداريا منح الفوز للعين 3-صفر بسبب اعتداء من قبل مشجع من ناحية جماهير الأهلي على الحكم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في عدد ألقاب الفوز بكأس الرئيس برصيد سبع مرات منها اللقب الأول في انطلاق المسابقة عام 1974 وإذا فاز الثلاثاء سيتساوى في عدد الألقاب مع الشارقة الذي يطلق عليه لقب "ملك الكأس" ويحمل الرقم القياسي.

أما الشباب فنال اللقب أربع مرات آخرها في 1997 وهو ما يدفع الفريق لاسترجاع ذكرياته مع البطولة فضلا عن رغبته في إثبات تفوقه هذا الموسم بعد أن تأهل إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا كممثل وحيد للأندية الإماراتية قبل أن يخرج أمام الاستقلال الإيراني.

وتعتبر مباراة الفريقين من أشهر مباريات القمة في دبي والتقيا هذا الموسم مرتين وتعادلا بدون أهداف ذهابا وفاز الشباب 2-صفر إيابا.

ويدرك الناديان أن المباراة دائما ما يكون لها طابع خاص ينعكس على الأداء والإثارة داخل الملعب ومن المتوقع أن يزيد الاقبال الجماهيري خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بدخول المشجعين بالمجان.

وتمنى البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الشباب أن يحظى فريقه بدعم جماهيري وقال "نسعى إلى الفوز في المباراة لكننا ندرك قوة المنافس الذي نحترمه ونحترم قدراته الفنية كواحد من أفضل الأندية في الدوري".

وغاب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس مدرب الأهلي عن المؤتمر الصحفي قبل المباراة بينما حضره باكيتا.

وأراح باكيتا وفلوريس لاعبيهم الأساسيين في مباراتهما الأخيرة في الدوري فخسر الشباب أمام الشعب 2-صفر وخسر الأهلي أمام الظفرة 2-1.

ولدى الشباب الثلاثي البرازيلي سياو ولويس هنريكي وايدغار إضافة إلى وليد عباس وعيسى عبيد وعبد الله درويش.

أما الأهلي فيعتمد على البرازيلي غرافيتي الفائز بجائزة أفضل محترف أجنبي في الدوري الإماراتي في حفل لجنة دوري المحترفين الأحد والتشيلي لويس خيمينيز واللبناني يوسف محمد والمهاجم احمد خليل واسماعيل الحمادي وماجد حسن وبشير سعيد والحارس ماجد ناصر.

وتتبقى مباراة أخيرة في الإمارات بين الوصل وبني ياس في الدوري المحلي وهي المباراة التي تأجلت مرتين حتى تقرر إقامتها الأربعاء.