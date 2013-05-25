العين يرفع درع الدوري الإماراتي للمرة الـ11

أبوظبي - أحرز العين هدفين في الشوط الثاني عبر الفرنسي جيريس كيمبو ايكوكو والغاني اسامواه جيان هدفين ليفوز على النصر 2-1 الجمعة في ليلة تتويجه بطلا لدوري الامارات للمحترفين لكرة القدم.

وأعد العين احتفالية كبيرة على ملعبه في استاد طحنون بن محمد بمدينة العين في المباراة الختامية له في الدوري ضمن الجولة 26 بعد أن حسم اللقب قبل أربع جولات على نهاية البطولة.

وحظي العين بدعم جماهيري كبير خلال المباراة لكن النصر باغته بهدف في الدقيقة التاسعة سجله البرازيلي برونو سيزار الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وعانى العين من ضعف دفاعي كاد يكلفه هدفا آخر من توغل سيزار في منطقة الجزاء لكن الحارس داود سليمان تصدى لها.

وطالب الغاني جيان بركلة جزاء في الدقيقة 33 معتبرا أنه تعرض لعرقلة من حارس النصر عبد الله محمد لكن الحكم لم يحتسبها شيئا.

وأشرك الروماني اولاريو كوزمين مدرب العين في الشوط الثاني المهاجم الواعد يوسف محمد الذي لعب كرة عرضية أبعدها دفاع النصر قبل وصولها إلى جيان.

ونجح الفرنسي ايكوكو في تسجيل هدف التعادل من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد لاعب النصر الإيطالي جوسيبي ماسكارا الذي نال على إثرها البطاقة الحمراء ونفذها الغاني جيان مسجلا الهدف الثاني للعين في الدقيقة 88.

وتسلم لاعبو العين درع الدوري من الشيخ عبد الله بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي ويوسف السركال رئيس اتحاد الإمارات بكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية التي حضرت وسط فرحة كبيرة للاعبين والجمهور.

وتزامن التتويج مع إطلاق سلسلة من الألعاب النارية فوق الملعب وسط غناء وفرحة من الجمهور الذي غادر الملعب مطلقا أبواق السيارات التي طافت المدينة.

وقال مطر الصهباني مدير فريق العين عقب اللقاء "البطولة لم تكن سهلة بل تحققت بفضل وقفة الرجال وتكاتف الجميع".

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحرز فيها العين اللقب والحادية عشرة في تاريخه.