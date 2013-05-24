الإخوان يخططون للقضاء على الجيش المصري

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

أكد الشيخ مظهر شاهين خطيب الثورة المصرية في خطبته بمسجد عمر مكرم على أن هناك مخطط للقضاء على الجيش وجرجرته للحروب داخل سيناء، وأن نظام الاخوان يخالف شريعة الله التي تطالب بمعاقبة المجرمين، وأنه لا يجوز أن يتساوي التعامل مع الخاطف مثل المخطوف والسارق مثل المسروق، وأن النظام يحاسب الشعب على "تويتات يكتبها على الفيس بوك أو رأي يقوله على منبر ولا يحاسب من يخطف ويروع الشعب.

وذلك في نفس الوقت الذي قام فيه مئات المتظاهرين الجمعة بميدان التحرير بحرق دمية للرئيس محمد مرسي، مؤكدين على أن قضية الإفراج عن المخطوفين في سيناء هي أكذوبة ملفقة من المسرحية العبث من جانب جماعة الإخوان بعدما قام النظام بالإفراج عن إرهابيين في مقابل الإفراج عن جنود سيناء.

وأكد شاهين علي أن النظام الحاكم يدخل الدولة في الحرب الأهلية من أجل مخطط التمكين، وأن الحكومة تفشل في توفير الكهرباء للشعب والتي تؤدي لموت الكثيرين بسبب ازمة الكهرباء في المستشفيات وفي كل مكان.

وأضاف شاهين أن من كان يخرج علينا بفتاوي ضد قاطعي الطريق لمطلب ما ولم نسمع منهم أي فتوى عن خطف أبنائنا في سيناء، ولم نسمع كلمة تطبيق حد الحرابة أو أي حد عليهم، وتساءل "لماذا حرمتم قطع الطرق ولم نسمع منكم أي فتاوى عن خطف الجنود في سيناء، لماذا لم تطبقوا الشريعة الإسلامية وهل تساوي الشريعة بين القاتل والمقتول والخاطف والمخطوف؟؟!".

وطالب شاهين الجيش المصري بالضرب من يد من حديد وحماية أمن مصر القومي لأنه من الإرهابين، داعيين للجيش والقضاء وللأزهر بأن يحميهم الله عز وجل من جميع المخططات التي تحيط بهم.