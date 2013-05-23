مليارات الدولارات تضيع بسب قرصنة الآثار المصرية

القاهرة – (خاص) إرم

أشار محمد أبو العينين، رئيس المجلس المصري الأوروبي إلى أهمية أن يتضمن القانون المصري حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، بما سيوفر لمصر مليارات من عائد ما يصنع من نسخ للآثار المصرية فى العالم، مؤكداً أن تاريخ مصر ثروة كبيرة، يتعين الاستفادة منها، خاصة وأن العالم يقدر ويعرف قيمة الحضارة المصرية.

وأكد أن العالم يقدر كثيراً الحضارة المصرية القديمة، مشيراً إلى أن الكثير من الفنادق في أمريكا تُبنى على هيئة صورة الأهرامات، كما تقوم الصين فى إطار القرصنة بصنع نماذج للآثار المصرية وتقوم ببيعها للعالم دون أن تحصل مصر على حقوقها بصفتها صاحبة الملكية الفكرية لهذه الآثار.

وأكد د. وسيم السيسي المتخصص في علم المصريات، أن مصر علمت العالم الحضارة والقانون والطب وحتى الدين.

جاء ذلك خلال محاضرة السيسي أمام مجلس الأعمال المصري الأوروبي، برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس مساء أمس، وبحضور عدد من السفراء الأوروبيين.