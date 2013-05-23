الخبراء في الإمارات ضد رفع اسعار الدخان

الخبراء في الإمارات ضد رفع اسعار ال...

حذر خبراء في دولة الامارات من مضاعفة الضرائب على السجائر، وقال الخبراء الذين يمثلون الشرطة والجمارك والصحة أن الزيادة ستؤدي إلى الاتجار غير المشروع، ووقوع الشباب فريسة لعصابات التهريب، وأنها لن تقلل من أعداد المدخنين.

تحذير من رفع أسعار السجائر في دولة الإمارات لما فيه مضار للشباب ولجوؤهم إلى طرق غير مشروعة.

أبوظبي- (خاص)

حذر خبراء في دولة الامارات من مضاعفة الضرائب على السجائر، وقال الخبراء الذين يمثلون الشرطة والجمارك والصحة أن الزيادة ستؤدي إلى الاتجار غير المشروع، ووقوع الشباب فريسة لعصابات التهريب، وأنها لن تقلل من أعداد المدخنين.

ونقلت صحيفة 7- 24 عن الخبراء قولهم إن المدخنين في الإمارات لن يأبهوا لأي زيادة بسبب ارتفاع دخلهم نسبيا.

ومن المتوقع أن تحدث هذه الزيادة تفاقم مشاكل الشباب وتوجههم نحو الطرق الغير مشروعة للحصول على الدخان، والشباب الذين لا يتمتعون برقابة أهلهم.

ويرى الخبراء أن ارتفاع سعر الدخان لن يجعل المدخن يبتعد عن التدخين، كون التدخين بات جزء رئيسي من حياته، ولذلك فالفائدة الصحية غير موجودة من قرار الرفع.

وينتظر أن تستجيب الجهات الرسمية لمطالب الخبراء بعدم رفع الأسعار والضرائب.

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