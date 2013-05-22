رئيس الوزراء المصري يبحث زيادة إنتاج القطن ودعم المزارعين

القاهرة- (خاص)

عقد هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً الأربعاء بأحمد الجيزاوى وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، بحث خلاله خطط الحكومة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وحماية الرقعة الزراعية ودعم المزارعين.

تناول الاجتماع آخر تطورات حصاد وتوريد القمح خلال الموسم الحالي، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده 2.468 مليون طن، وإجراءات رفع كفاءة التخزين لخفض كميات الفاقد والتالف، وما تم إعداده من شون جديدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى التعجيل بعمليات الطحن.

كما بحث الاجتماع خطط الحكومة لزيادة إنتاج القطن، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالقطن من 225 ألف فدان إلى 275 ألف، خاصة القطن فائق الطول وطويل التيلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة، والارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي.

كما ناقش رئيس الوزراء مع وزير الزراعة سبل زيادة الإنتاج السمكي وحماية الثروة السمكية، ووجه رئيس الوزراء بسرعة حل مشكلات الصيد واستغلال البحيرات المصرية المختلفة في إنتاج الأسماك وتوفيرها في الأسواق.