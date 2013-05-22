بنك الخليج الأول ضمن قائمة فوربس لـ "أقوى 500 شركة عربية"

أبوظبي – إرم

تسلم كريم قروي، المدير المالي لبنك الخليج الأول، الجائزة خلال حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوربس- الشرق الأوسط" لكبار الضيوف تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في فندق ريتز كارلتون أبوظبي.

ودخل البنك قائمة فوربس قديراً لأدائه المالي القوي خلال عام 2012 وإمكانيات النمو المتميزة التي يمتلكها.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "جاءت هذه الجائزة تقديراً للأداء المالي القوي والمتميز الذي قدمه بنك الخليج الأول خلال الفترة الماضية والذي ترافق مع نمو متواصل. ويؤكد تصنيفنا كثالث أقوى شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسادس أقوى بنك على مستوى القطاع المصرفي في العالم العربي، على نجاح وتميز نموذج أعمالنا والذي يركز على الإدارة الحكيمة للميزانية العمومية والمخاطر، إلى جانب التركيز على خدمة العملاء وابتكار أفضل المنتجات المصرفية والمالية."

وأضاف: "لا يعكس هذا التصنيف انجازاتنا الحالية والسابقة فقط، بل يؤكد على الإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل."

من جانبها، قالت خلود العميان، رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: "برز تصنيف بنك الخليج الأول ضمن قائمة مجلة فوربس - الشرق الأوسط لأقوى 500 شركة عربية، كسادس أقوى بنك على مستوى العالم العربي هذا العام. وجاء هذا التصنيف ليعكس تميز الأداء المالي الذي قدمه البنك خلال العام 2012، حيث بلغ إجمالي الموجودات لدى البنك 47.7 مليار دولار أمريكي، وحجم الأرباح 1.1 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن تسجيله لقيمة سوقية وصلت إلى 11.1 مليار دولار أمريكي."

وكانت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" قد صنفت بنك الخليج الأول في وقت سابق "كأفضل ثالث شركة في دولة الإمارات عن أدائه في عام 2011، وجاء هذا التصنيف ضمن قائمة "أقوى 50 شركة إماراتية للعام 2011".