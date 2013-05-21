"المصرية للإتصالات" تدشن خدمات المحمول في رمضان

القاهرة – (خاص) إرم

قال المهندس محمد النواوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات أن الشركة تتطلع خلال شهر رمضان المقبل لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري، بما في ذلك خدمات "المحمول".

وكانت الشركة التي تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت في مصر، قد أجرت مؤخراً أول اختبار لإجراء اتصالات صوتية عبر شبكة الهاتف المحمول التي تعتزم تدشينها قريباً كرابع شركة في السوق المصري، في مواجهة 3 شركات أخرى هى"موبينيل" و"اتصالات مصر" و"فودافون"، والأخيرة تمتلك "المصرية للإتصالات" 45% من أسهمها.

وأضاف النوواي، أن الشركة المصرية للاتصالات حققت 858 مليون جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة انخفاض 6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها سجلت إجمالي إيرادت 2.7 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 1.4% خلال الربع الأول مقارنة بالإيرادات المحققة عن نفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك تراجع مسجلاً 34.8% متسقاً مع التوقعات والإرشادات التى أعلنتها الإدارة التنفيذية للشركة قبل بداية العام.

وعلى الصعيد التشغيلي لعملاء التجزئة حافظت الشركة على حصة سوقية من سوق الإنترنت الثابت بنسبة 61.3 % ليصل إجمالي عدد عملاء الإنترنت الثابت إلى 1.4 مليون عميل، مما ساهم في تقليل خسائر تراجع عدد عملاء التليفون الثابت الذى تراجع ليصل إلى 7.2 مليون عميل.

وأوضح البيان أن الشركة مستمرة في تقديم العروض الترويجية لفئات عملائها المختلفة لتقليل الانخفاض في عدد العملاء، كذلك الاستمرار في تطوير شبكات الإتاحة الخاصة بها باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، حيث تطمح الشركة إلى تركيب عدد 4 ملايين خط على وحدات تجميع حديثة تسمح للعملاء بالحصول على سرعات تصل إلى أكثر من 20 ميجا.

وبالنسبة لعملاء الجملة أشار بيان الشركة إلى أن زيادة الطلب على خدمات الإنترنت فائق السرعة المحمولة قد تطلبت منهم تكثيف التعاقد على خدمات التراسل، مما انعكس بالإيجاب على معدل نمو إيراد خدمات الجملة.