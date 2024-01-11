شاليمار شربتلي: لا أتفق مع خالد يوسف ومشاكل شيرين لا تعنيني

في ظهورها الإعلامي الأخير، فجرت الفنانة السعودية شاليمار شربتلي سلسلة تصريحات جريئة عن علاقتها بزوجها المخرج المصري خالد يوسف.

وقالت شاليمار إنها لا تتفق مع زوجها بشيء خاصة سياسيا، معلقة "اتفقنا أن لا نتفق".

وأكدت شاليمار أنها ترى زوجها المخرج الأول في الوطن العربي، ولا يوجد من هو أفضل منه.

وبالحديث عن الغيرة، شددت شاليمار أنها لا تغار على زوجها أبدا؛ لأن الغيرة تقلل من شأنها ليس فقط بعلاقتها مع زوجها بل في صداقاتها أيضا.

وأضافت أنها هي من تأخذ صور للمعجبات مع زوجها ولا تمانع أن يحتضنَّه، كما لا تغار من الفتيات اللواتي يحملن مشاعر رومانسية له.

وعن طباعهما، قالت شاليمار إن خالد يوسف يتمتع بشخصية هادئة إذ ينتمي لأصحاب برج الميزان، أما هي فلا تشبهه نهائيا؛ لأنها من أصحاب برج الدلو.

وعن الشائعات التي تحيط زوجها، قالت شاليمار إنها لا تبدي أي اهتمام لها؛ لأنها متزوجة من مخرج معروف.

شيرين عبدالوهاب وإثارة الجدل

وخلال اللقاء، تحدثت الفنانة السعودية عن الهجوم المتواصل الذي تتعرض له الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب؛ بسبب إقحامها الجمهور بمشاكلها الشخصية.

وقالت شاليمار إنها ترى شيرين فنانة بصوت عظيم ورائع، وأنها لا تكترث لأخلاقياتها ولا حياتها ولا طلاقها.

وأكدت شاليمار أن الفن منطقة خصبة للاضطرابات النفسية، وأن شيرين ربما أقحمت الجمهور بمشكلاتها بسبب الارتباك.

من هي شاليمار الشربتلي؟

شاليمار الشربتلي فنانة تجريدية سعودية، ولدت عام 1971، لأب سعودي وأم مصرية.

وفي عام 2011، تزوجت شاليمار من المخرج المصري خالد يوسف وأنجبت منه ابنة أطلقا عليها اسم "شاليمار" أيضا.

شاركت بمعارض دولية، وعرضت أعمالها في متحف اللوفر في فرنسا.

حصلت شاليمار على عدة جوائز عن أعمالها، كما عينت سفيرة للنوايا الحسنة عام 2016.