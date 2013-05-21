بالصور .. نجوم الفن يحتفلون مع "المهرة" بمناسبة انطلاقتها

إرم – (خاص)

حضر الحفل مجموعة من النجوم على رأسهم المخرج القدير مؤمن الملا وسامر المصري ووفيق الزعيم ومها المصري وديما بياعة وعلي كريم، إضافة إلى حضور من فناني الإمارات وعمان والبحرين.

وفي كلمة ألقاها السيد عاصم العوا مدير عام "شركة المهرة برودكشن" رحب بالحضور الكبير لرجال الفن والمجتمع والاعلام، ليطلق بعدها جدول أعمال الدراما التي تقرر إنتاجها لهذا العام ضمن خطط استراتيجية في مجال الدراما والاعلام، إضافة الى وضع خطة ممنهجة لدعم الدراما السورية والأعمال المشتركة ما بين سوريا والامارات ، كما وجه بالشكر لكل من يقف الى جانبه من شركاء حقيقيون على رأسهم المخرج مؤمن الملا ومجموعة towfour 54.

وصرح الفنان سامر المصري الذي أثنى على المسار التي تمضي به الدراما السورية في كل الأزمات، وعلى القائمين على الدراما التي تعمل المستحيل في شتى الظروف لإبقاء الدراما السورية في خط سيرها المعهود .

أما المخرج مؤمن الملا الذي بارك الخطوة إضافة إلى إعلانه المضي قدماً في خط موازي لأهداف الدراما، باحثاً في كل السبل لتبقى الدراما السورية محط أنظار المشاهد العربي.

بدورها تمنت النجمة مها المصري للمهرة برودكشن النجاح، شاكرة إياها بالخطوة المتميزة التي تصبوا اليها في إبقاء نجاح الدراما السورية في مقدمة منافسيها من باقي الأوساط الفنية.

يذكر أن شركة المهرة هي أول شركة تدخل الدراما السورية إلى دولة الإمارات عبر تعاونها مع شركة "الأدهم" التي تعتبرها الداعم الأول في خطى الدراما السورية وإطلاقها إلى باقي دول الوطن العربي .