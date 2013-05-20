المؤشر السعودي يغلق عند أعلى مستوى في عام

الرياض - واصل المؤشر السعودي تسجيل مكاسب بعدما أغلق عند أعلى مستوى في عام حيث ارتفع المؤشر 0.35 بالمئة إلى 7327 نقطة متجاوزاً أعلى مستوياته في أكثر من عام والذي سجله في 12 أيار/مايو الماضي، بينما هبط سهم دار الأركان للتطوير العقاري أكثر من اثنين بالمئة الاثنين.

وسجل سهما سابك والراجحي القياديين أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.1 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب.

كما صعدت أسهم الإنماء وجبل عمر والعربي الوطني وبنك الرياض والاتصالات السعودية واسمنت ينبع وبنك البلاد بنسب تراوحت بين 0.5 و 1.2 بالمئة.

من ناحية أخرى هبط سهم دار الأركان 2.09 بالمئة بعدما أعلنت الشركة نيتها عدم توزيع ارباح عن العام المالي 2012 بهدف دعم النمو المستقبلي.

وسجل السهم أكبر الخسائر على المؤشر تلاه سهما اسمنت السعودية وساب بخسائر نسبتها 0.5 بالمئة لكل منهما.

وارتفعت أسهم مجموعة الخرافي في بورصة الكويت في التداولات الصباحية الإثنين بعد أن قالت صحف محلية إن المجموعة فازت بمبلغ 930 مليون دولار ‎ضد الحكومة الليبية.

ونسبت جريدة الجريدة الكويتية لمصادر لم تسمها القول إن التحكيم كان بشأن مشروع عقاري سياحي كانت المجموعة تنوي إقامته في ليبيا وسحبته حكومة الرئيس السابق معمر القذافي.

وارتفعت أسهم زين للاتصالات المتنقلة 1.43 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة إثنين في المئة والإستثمارات الوطنية 2.35 في المئة والساحل 4.41 في المئة وجميعها تنتمي إلى مجموعة الخرافي.

وارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.78 في المئة إلى 8083.9 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.14 في المئة إلى 1086 نقطة.

وهبط سهما بنك الكويت الوطني 1.02 في المئة والبنك الدولي 1.6 في المئة.