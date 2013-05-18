المؤشر السعودي يرتفع بدعم من سابك والراجحي

المؤشر السعودي يرتفع بدعم من سابك و...

مكاسب سابك والراجحي تدعم المؤشر السعودي صباحا

في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع المؤشر السعودي يرتفع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية..

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات السبت أولى جلسات الأسبوع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية وبخاصة سابك والراجحي.

وصعد المؤشر 0.31 بالمئة إلى 7169.2 نقطة.

وسجل سهما سابك والراجحي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 0.3 بالمئة و0.7 بالمئة على الترتيب.

وصعدت أسهم جبل عمر وتصنيع واسمنت العربية واسمنت السعودية واسمنت ينبع بنسب بين 0.7 و2.1 بالمئة.

من ناحية أخرى تراجعت أسهم صافولا 0.6 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة والإنماء 0.4 بالمئة.

وقالت الراجحي المالية في مذكرة للعملاء "من الناحية الفنية يبدو المؤشر في وضع التعزيز مع مستوى مقاومة مباشرة عند 7160 نقطة".

وقال إبراهيم الدوسري الكاتب والمحلل الاقتصادي "من المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يتجه المؤشر إلى مقاومة 7165 ... وقد يعود بعدها إلى المسار الهابط. "مستوى 7130 نقطة سيكون دعماً ضعيفاً للمؤشر في ظل تراجع السيولة من قطاعات المضاربة وتحولها لقطاعات الأمان مثل المصارف والاسمنت".

وأضاف أن العودة للمسار الصاعد ستكون مرهونة بتجاوز مقاومة 7165 و7237 نقطة وذلك إذا تحسنت مستويات السيولة وقيم التداول.

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