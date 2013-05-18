أتلتيكو يقهر ريال مدريد ويتوج بـ"الكأس"

مدريد - حول اتلتيكو مدريد تأخره بهدف إلى فوز مفاجئ 2-1 على جاره ريال مدريد بعد وقت إضافي ليحرز كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد مباراة نهائية شابها التوتر والبطاقات الحمراء الجمعة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد قرب نهاية المباراة بعدما بدا أنه سدد ضربة بقدمه لوجه غابي قائد اتلتيكو الذي طرد هو الآخر في نهاية الوقت الإضافي لحصوله على الانذار الثاني.

ووضع رونالدو ريال مدريد في المقدمة بضربة رأس متقنة في الدقيقة 14 قبل أن يدرك دييغو كوستا التعادل لأتلتيكو قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول.

وسجل جواو ميراندا هدف الفوز لاتلتيكو بضربة رأس لكرة عرضية من الناحية اليمنى بعد مرور ثماني دقائق من زمن الشوط الإضافي الأول ليحرم ريال مدريد من اللقب التاسع عشر.

وخرج غابي لاعب اتلتيكو مطرودا لتلقيه الانذار الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني بسبب محاولته إضاعة الوقت.

كما طرد حكم اللقاء جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد بسبب الاعتراض على قراراته في الشوط الثاني.

واعترض المدرب البرتغالي بشدة على احتساب الحكم ركلة حرة لأتلتيكو مدريد قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للقاء وخرج من المنطقة الفنية وأخذ يلوح بذراعه احتجاجا.

وشهدت المباراة ارتطام الكرة بقائم مرمى اتلتيكو ثلاث مرات ودخلت في حالة من الفوضى عندما طرد الحكم رونالدو.

ونشبت مشاجرة جماعية بين بدلاء والجهازين الفنيين للفريقين وبدا أن حارس مرمى اتلتيكو أصيب بجسم ألقي من المدرجات.

وقبل مباراة الجمعة لم يكن اتلتيكو قد فاز على ريال مدريد في 14 عاما في جميع المنافسات وقال غابي أنه يهدي النصر إلى المشجعين الذين اكتظ بهم ملعب برنابيو.

وقال غابي للتلفزيون الإسباني "بذل هذا الفريق جهودا كبيرة من أجل هذا اللقاء".

وأضاف "هذا النصر له مذاق رائع ونهديه إلى جميع الذين عانوا على مدار 14 عاما".

وهذه الهزيمة الأولى لريال في 44 مباراة باستاد برنابيو وحرمته من فرصة إحراز أي لقب كبير هذا الموسم بعد خروجه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ وفقدانه لقب الدوري الإسباني لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة.