اصابة 60 شخصاً في تصادم قطاري ركاب في أمريكا

وقالت شركة امتراك للسكك الحديدية إن التصادم اجبرها على وقف الخدمة لأجل غير مسمى بين نيويورك وبوسطن.

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح خطيرة وأن 60 شخصا نقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

وقال دانييل مالوي حاكم كونيتيكت في مؤتمر صحفي "اصيب عدد من العربات بأضرار بالغة جداً. "هذه العربات تصادمت (وقوة الارتطام) أدت إلى شق جانب احدى العربات.هناك اضرار جسيمة في المقدمة والعجلات".

ولم يعرف سبب خروج القطار عن القضبان . وقالت الهيئة القومية لسلامة وسائل النقل إنها ارسلت فريق محققين إلى كونيتيكت لمعرفة سبب الحادث.

وقال مالوي إن التصادم سيكون له تأثير كبير على خط السكك الحديدية المهم بين بوسطن ونيويورك لأيام.