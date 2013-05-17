طيران الإمارات تجدد رعاية سان جيرمان حتى 2019

باريس - مدد نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم وشركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي عقد رعاية قمصان الفريق لخمسة أعوام جديدة الجمعة.

ورغم استمرار العلاقة بين الجانبين منذ عام 2006 إلا أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وتييري انتينوري نائب الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات لم يكشفا عن القيمة الرسمية للعقد.

واكتفى انتينوري بالقول إن قيمة العقد "من ثلاثة أرقام ولذا فانها ما بين 100 (129.17 مليون دولار) و999 مليون يورو".

وذكرت تقارير إعلامية أن القيمة السنوية للعقد نحو 25 مليون يورو وهو رقم لا يزال يقل بكثير عن عقود رعاية القمصان في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال الخليفي "هذه الاتفاقية تعزز علاقة الشراكة بين باريس سان جيرمان وطيران الإمارات وتوفر الفرصة لكل منهما لتوسيع انتشار علامته التجارية كما ستساهم في ذات الوقت في تحسين صورة كل طرف عبر العالم".

وسيكون اسم طيران الإمارات الوحيد الذي يظهر على قمصان النادي الفرنسي في الموسم المقبل كما سيظهر اسم الشركة في استاد بارك دي برينس ملعب باريس سان جيرمان.

ونالت طيران الإمارات حق استخدام مرافق الضيافة في الاستاد لاستقبال ضيوفها.

وكانت طيران الإمارات وقعت اتفاقيتها الأولى مع النادي الفرنسي في 2005 ثم رعت قميص النادي في موسم 2006-2007 بينما سيستمر التعاقد الجديد حتى نهاية موسم 2018-2019.