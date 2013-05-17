الصراع يشتعل بين دبا الفجيرة والشعب على البقاء

دبي - سيشتد صراع الأمتار الأخيرة بين دبا الفجيرة والشعب على تفادي الهبوط من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يخوض الفريقان السبت مباريات الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

وانتهى الصراع على أغلب المراكز بعد أن حسم العين اللقب بتصدره بفارق 11 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي بينما لا تزال المنافسة قائمة على المركز الثالث بين بني ياس والجزيرة والنصر والشباب.

أما في صراع الهبوط فقد تأكد سقوط اتحاد كلباء إلى دوري القسم الثاني بوجوده في مؤخرة الترتيب برصيد 11 نقطة وسيرافقه دبا الفجيرة (17 نقطة) أو الشعب (21 نقطة).

ورغم فارق النقاط الأربع تبقى فإن فرصة بقاء دبا الفجيرة ليست صعبة في ظل خوض الشعب مباراة قوية ضد الوصل القابع في منتصف الترتيب بينما يلعب دبا الفجيرة ضد اتحاد كلباء فريق الذيل السبت.

وفي الجولة الأخيرة يوم 25 أيار/مايو الجاري سيلعب الشعب ضد الشباب ودبا الفجيرة أمام عجمان.

وقال عبدالله المسفر مدرب دبا الفجيرة "لا مستحيل في كرة القدم وسنقاتل للتمسك بالفرصة حتى اللحظة الأخيرة".

وصنع المسفر مدرب منتخب الإمارات السابق مفاجأة كبرى في الجولة الماضية عندما قاد دبا الفجيرة للفوز 1-صفر على الأهلي صاحب المركز الثاني بينما خسر الشعب 2-صفر أمام الجزيرة لتنتعش آماله في البقاء بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

وقال الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشعب إن مباراة فريقه أمام الوصل "مثل مباريات الكؤوس التي لا تقبل التهاون" وقارنها بمباراة تشيلسي الانجليزي ضد بنفيكا البرتغالي في نهائي كأس الأندية الأوروبية الاربعاء الماضي.

وأضاف "نحتاج فقط إلى نقطتين للبقاء ولذلك لن نفرط في الفوز في آخر مبارة على ملعبنا للاحتفال بالبقاء في الأضواء للموسم الثاني على التوالي".

كما سيكون التنافس قويا بين الفرق المتصارعة على المركز الثالث المؤهل للأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا.

وتمنح الامارات بطاقتي التأهل المباشر لمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا إلى بطل الدوري وبطل كأس الرئيس فيما يذهب المقعدان الآخران إلى صاحبي المركزين الثاني والثالث في الدوري.

وسيكون بوسع صاحب المركز الثالث التأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات في دوري الأبطال إذا فاز الأهلي على الشباب في نهائي كأس الرئيس يوم 28 أيار/مايو.

وسيلعب الأهلي الساعي لضمان الحصول على المركز الثاني ضد عجمان فيما سيخرج الشباب لملاقاة دبي ويستضيف النصر منافسه الظفرة السبت.

ولن يلعب بني ياس أمام الجزيرة إلا الاثنين بسبب خوضه لقاء الذهاب في نهائي دوري أبطال الخليج ضد الخور القطري في الدوحة الجمعة.