السعودية تمنع استيراد المكيفات منخفضة الكفاءة

الرياض – ريمون القس

قالت مصلحة الجمارك السعودية في بيان إنها لن تسمح باستيراد مكيفات الهواء المخالفة اعتباراً من 7 سبتمبر، في حين لن تسمح وزارة التجارة والصناعة ببيع مكيفات الهواء المخالفة وستبدأ بالجولات الرقابية في الأسواق اعتباراً من 1/1/2014.

وتواجه السعودية -الذي يتجاوز عدد سكانها 28 مليون نسمة- انقطاعات للكهرباء خلال فصل الصيف عندما يزيد استخدام مكيفات الهواء التي وصفها مسؤولون بأنها "الأردأ في العالم".

وأكد أكثر من مسؤول سعودي في وقت سابق أن قطاع المباني في الدولة الصحراوية يستهلك 80 بالمئة من الكهرباء وأن 70 بالمئة منها يذهب للتكييف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء "علي البراك"، في أبريل/نيسان الماضي، إن الشركة التي تديرها الحكومة تنفق أربعة مليارات ريال لمواجهة المكيفات الرديئة في السعودية، فيما قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك في السعودية "عبد الله الشهري"، في فبراير/شباط الماضي، إن أجهزة التكييف في السعودية تعد أردئ أنواع أجهزة التكييف في العالم.

وتعتزم السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- توليد بعض الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن محطات نووية وتدرس أيضاً طاقة الرياح وطاقة حرارة الأرض مع سعيها للحد من اعتمادها على النفط والغاز.