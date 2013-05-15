شايمس يعتدي على "الرجل الأضخم في العالم"

أبوظبي – (خاص) من أحمد ديب

قام المصارع العملاق شايمس، وبطل العالم السابق للوزن الثقيل، بالاعتداء على الرجل الأضخم مارك هنري وطرده خارج الحلبة بشكل كامل.

وقام شايمس بالاعتداء خلال محاورة بينه وبين مارك، حيث أكد له أنه جاهز للفوز عليه، في حين رد عليه هنري أنه يتحدث الكثير ولكنه لا يخطو سوى القليل، قبل أن يبدا شايمس بالتحرك نحو الحلبة.

وعند وصوله إستقبله مارك هنري بالحزام الثقيل، قبل أن يخرج شايمس مرة أخرى ويحضر حزام خاص فيه، وتكون المواجهة متكافئة.

وخلال حديثه، انطلق شايمس نحو الحلبة مسرعاً وتبادل الضربات مع هنري، لكن الأخير استسلم وخرج مسرعاً خارج الحلبة، حيث لم يقوى على العودة مرة أخرى.

وتعتبر هذه المواجهة هي مقدمة للمواجهة التي تجمع الطرفين في وقت لاحق من الشهر.