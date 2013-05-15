الأندية السعودية تتفوق في افتتاح مباريات دور الـ16

الرياض – أسفرت مباريات دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا عن تفوق للأندية السعودية على نظيرتها القطرية في جولة الذهاب وافتتاح مباريات الجولة التي أقيمت الثلاثاء.

حيث تغلب الشباب السعودي على مضيفه الغرافة القطري 2-1 وتعادل الأهلي أمام مضيفه الجيش القطري 1-1.

وتمكن الشباب السعودي من تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليحول تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه الغرافة القطري.

وكان الغرافة على موعد مع التقدم قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بهدف الاسترالي مارك بريشيانو.

لكن الشباب السعودي أدرك التعادل بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عبر سيباستيان تيغالي.

ومنح ناصر الشمراني نقاط الفوز الثلاث للفريق الزائر بهدفه في الدقيقة 83.

وقال ميشيل برودوم مدرب الشباب عقب اللقاء "سنحت العديد من الفرص للفريقين في الشوط الأول لكن لم يتم الاستفادة منها".

وأضاف برودوم "استحوذ الغرافة على الكرة بشكل افضل خلال الشوط الأول وشكل ضغطا علينا حتى استطاع أن يسجل هدفه الأول".

وتابع مدرب الشباب قائلا "ورغم ذلك كان من المفترض أن ينهي الشباب هذا الشوط بالتعادل" مشيرا إلى أن الغرافة سيطر على اللقاء في شوطه الأول.

واستطرد قائلا "تناقشت مع الطاقم الفني بين الشوطين بشأن تغيير مراكز بعض اللاعبين لنتمكن من الاستحواذ على الكرة بشكل أفضل في الشوط الثاني ونسجل هدفين ويتحقق لنا الانتصار".

الجيش يتعادل مع الأهلي

وانتزع الجيش التعادل من ضيفه الأهلي بعدما تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي لخويا عن طريق اللاعب معتز الموسى.

لكن اندرسون مارتينيز لاعب الجيش نجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 76.

وحقق بوريرام التايلاندي الفوز على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-1 ضمن الدور ذاته.

سجل اناوين جوجين هدف التقدم لبوريرام في الدقيقة 17 قبل أن يحرز البديل ايغور تاران هدف التعادل لبونيودكور في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل البديل ايكاتشاي سامري هدف الفوز لبوريرام في الدقيقة 77.

واكتفى فريق بكين جوان الصيني بالتعادل سلبيا مع ضيفه سول الكوري الجنوبي.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين قبل أن يضغط بكين جوان في الدقائق الأخيرة من أجل خطف هدف يحسم به النتيجة قبل مباراة الإياب.

وأكمل سول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع تشوي هيو-جين في الدقيقة 61 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وستقام مباريات الإياب الثلاثاء المقبل.