دروغبا يفتح النار على مشجع وصفه بالـ"قرد"

اسطنبول - رد مهاجم غلطة سراي ديدييه دروغبا لاعب ساحل العاج على أحد مشجعي فناربخشة الذي وجه إليه وإلى زميله ايمانويل ايبوي إساءة عنصرية عندما لوح بالموز خلال مباراة الفريقين في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع الحالي.

ولعب ايبوي و دروغبا دوراً بارزاً في فوز تشيلسي الانكليزي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتعرضا لإساءات عنصرية خلال المباراة التي انتهت بفوز فناربخشة على غلطة سراي الأحد الماضي.

وقال دروغبا عبر صفحة فريقه الذي ضمن الفوز بالدوري المحلي على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي على الإنترنت ان هدفي الفريق الفائز أحرزهما المهاجم الكاميروني بيير ويبو.

واضاف دروغبا مخاطبا الجمهور "تصفوني بانني قرد لكنكم ابتهجتم عندما حققت الفوز بدوري الأبطال.. ونسيتم أيضا ان شقيقي القرد هو من أحرز هدفي الفوز الأحد الماضي."

وتساءل دروغبا قائلا "هل تعتبرون انفسكم مشجعين حقيقيين بعد كل ذلك."