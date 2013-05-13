الإمارات تكشف عن "الشقران" تميمة مونديال الناشئين

دبي – كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تميمة البطولة، وهو عبارة عن أحد الأنواع الشائعة من الصقور ويحمل اسم "الشقران".

وكشفت الامارات عن التميمة في مؤتمر صحفي عقد الاثنين.

وقال محمد عبد الله بن بدوة مدير البطولة "الصقور تعتبر رمزا حقيقيا لدولتنا وتجسد القوة والتصميم وهما ميزتان تتمتع بهما المنتخبات 24 المتأهلة لهذه البطولة. كل هذا جعل من شقران اسما مثاليا لتميمة بطولتنا".

وتحدث إيناكي ألفاريز نائب رئيس المسابقات في الاتحاد الدولي (الفيفا) وقال "نستمر دائما باختيار تميمة لنسخ كأس العالم تحت 17 سنة بحيث تكون ذات صلة بالجماهير التي تكون متآلفة معها".

وأضاف "كان شقران الخيار الأفضل لهذه البطولة بما أنه لا يمثل إرث الإمارات في مجال الصيد بالصقور فحسب ولكنه أيضا رمز ينظر إليه المواطنون الإماراتيون على قدم المساواة مع الرياضة الأقدم في الدولة كرة القدم".

وتقام البطولة في الامارات في الفترة بين 17 تشرين الأول/أكتوبر والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين في ست مدن هي أبوظبي والعين ودبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.