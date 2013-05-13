شرطة دبي تصمم طائرة لمراقبة جماهير الملاعب

أبوظبي – سليم سطاس

كشفت شرطة دبي عن اعتزامها استخدام طائرة صغيرة لمراقبة جماهير ومشجعي كرة القدم في الملاعب، تم تصميمها وإنتاجها من قبل أحد عناصر الشرطة.

قال اللواء المنصوري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشات والطوارئ، إن هذه الطائرة تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تقوم بالتحليق في الأجواء لمدة ساعة كاملة ولديها القدرة على التصوير الدقيق والبث المباشر لغرفة العمليات.

وأشار إلى أنه سيتم تجريبها بصورة فعلية في مباراة نهائي كأس اتصالات التي تجمع بين نادي الجزيرة ونادي عجمان في نادي الوصل بدبي.

وقد تم تجريب الطائرة التي تم تصميمها وإنتاجها من قبل الرائد ماهر بن حيدر من مرتب إدارة الطوارئ في الإدارة العامة، بحضور اللواء المنصوري ونائبه العميد عبدالله علي الغيثي، والعميد احمد خلفان المنصوري، مدير إدارة الطوارئ، والعقيد علي الشمالي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والرائد ماهر بن حيدر وعدد من ضباط الإدارة العامة.

وأشاد اللواء محمد عيد المنصوري بإدارة الطوارئ التي تسعى دائماً لمواكبة كل ما هو جديد، وتبنيها الأساليب الحديثة والمتطورة في كافة المجالات والمستجدات التقنية والعلمية وخاصة في تأمين شغب الملاعب، مما يساعد على سيطرتها على شغب الملاعب من خلال استخدام تقنيات حديثة ومتطورة قادرة على جمع المعلومات والبيانات الدقيقة حيث تقوم طائرة المراقبة بالتحليق في أجواء الملعب والتصوير لمدة ساعة كاملة، يتم من خلال ذلك رصد مثيري الشغب والفوضى بالصور الفوتوغرافية.

ومن جانبه قال العميد احمد خلفان المنصوري، مدير إدارة الطوارئ، أن فكرة إنتاج طائرة صغيرة تحلق في أجواء الملعب وترصد الأحداث بدقة، جاءت كفكرة جريئة وغير مسبوقة على نطاق ملاعب كرة القدم، وقد حظيت بدعم كامل من القيادات العليا، كاشفاً في الوقت ذاته ان هناك العديد من الابتكارات والتقنيات التي سيتم استخدامها بعد تنامي وتطور ظاهرة شغب الملاعب.