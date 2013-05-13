انطلاق المعرض والمؤتمر الصحي السعودي 2013

افتتح وزير الصحة السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة "المعرض والمؤتمر الصحي السعودي 2013" يوم الأحد 12 مايو، وهو الحدث الدولي الأكبر من نوعه في المملكة العربية السعودية.

يستضيف المعرض أكثر من 300 جهة عارضة من 34 دولة على مدى ثلاثة أيام في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض". ويوفر الحدث، الذي يقام على مساحة عرض إجمالية تبلغ 5,500 متر مربع، منصة متخصصة ومتكاملة لتفعيل التواصل بين أبرز اللاعبين المحليين والاقليميين والدوليين وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات الرائدة وآخر التطورات الحاصلة ضمن قطاع الرعاية الصحية السعودي الذي تُقدّر قيمته بـ 75 مليار ريال سعودي.

ويتزامن مع انعقاد "المعرض والمؤتمر الصحي السعودي 2013" تنظيم 7 مؤتمرات معتمدة من قبل لجنة "التعليم الطبي المستمر" (CME) تشتمل على "المؤتمر السعودي لتقنيي الأشعة" و"مؤتمر المختبرات الطبية-ميدلاب" (MEDLAB) و"مؤتمر أمراض القلب والأوعية الدموية" و"مؤتمر الهندسة الطبية الحيوية" و"مؤتمر التمريض التنفيذي" و"مؤتمر إدارة التصوير الطبي" و"مؤتمر الأمراض غير المعدية". ويُتوقع حضور ما يزيد عن 1,000 شخصية رسمية خلال المعرض الذي يُقام في إطار التعاون المشترك بين كلّ من "إنفورما لايف سيانسز إكزيبيشينز"، الشركة المنظّمة لـ "معرض ومؤتمر الصحة العربي - أراب هيلث" (Arab Health) الذي يعد أحد أهم معارض الرعاية الصحية في العالم، و"شركة معارض الرياض المحدودة" (REC)، الجهة المنظّمة لـ "معرض الرعاية الصحية السعودي" على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

ويوفر "المعرض والمؤتمر الصحي السعودي" منصة تفاعلية مثالية لتعزيز التواصل بين كافة المعنيين بالرعاية الصحية في المملكة، حيث يستقطب مجموعة متميزة من كبار الشخصيات وأبرز الأسماء الرائدة ضمن قطاع الرعاية الصحية المحلي والعالمي. كما يلاقي الحدث إقبالاً واسعاً من قبل الخبراء والمورّدين وذوي الإختصاص ضمن القطاع الصحي من مختلف أنحاء العالم، القادمين لمناقشة آخر المستجدات والرؤى والاتجاهات السائدة في سوق الرعاية الصحية فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية. ويسعى منظمو الحدث من خلاله إلى استكمال الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة السعودية في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة في مختلف أنحاء المملكة.