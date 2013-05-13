الإمارات تطلب من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان

أهابت وزارة الخارجية الإماراتية مجدداً بمواطني الدولة من (حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية) بعدم السفر في الوقت الحاضر إلى الجمهورية اللبنانية نظراً للأحداث التي تمر بها المنطقة وخاصة الوضع في لبنان حالياً إلا في الحالات القصوى.

ووفقاً لما ذكرته "وام"، فقد حددت الوازرة الشروط الآتية بما يتعلق بالسفر إلى لبنان. بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، لا بد من الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية وذلك للسفر في أضيق الحدود وللحالات الضرورية فقط.

أما بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية، فيجب أن يتعهد الراغب بالسفر خطياً في المطار على أن يتحمل المسؤولية كاملة جراء سفره إلى لبنان.

صرح بذلك عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية مضيفاً أن هذا التحذير يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة في الخارج.

وطلب سعادة وكيل وزارة الخارجية من المواطنين ضرورة الالتزام التام بهذا القرار إلى حين صدور إشعار آخر من وزارة الخارجية وأخذ الحيطة والحذر في حال سفرهم لخارج الدولة والاطلاع على إرشادات ونصائح السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة وأهمية التسجيل في خدمة تواجدي والمخصصة لمواطني الدولة.